Лиски, Воронежская область, 27 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали следственные органы по факту гибели пожилой женщины при пожаре в больнице в Лисках Воронежской области в ночь на 27 сентября. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

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«Следователями СК проводится проверка по факту смерти женщины, 1939 г.р., в результате произошедшего сегодня пожара в больнице в г. Лиски. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнила представитель следственных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре поступило в МЧС около 02:34, пожар произошёл в одной из палат районной больницы. Их здания были эвакуированы более 30 человек, после тушения пожара спасатели обнаружили тело пожилой женщины. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.