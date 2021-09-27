Уфа, 27 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 98,4% в Башкирии. Об этом сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Эпидемия гриппа

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«Это на 38,2% выше показателя предыдущей недели. Было обследовано более восьми тысяч человек, в том числе две тысячи детей. Выявлены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы. Пока вирус гриппа не регистрируется. Обычно «находки» по гриппу обнаруживались во второй декаде декабря», — подчеркнула она.

Казак также отметила, что в регион уже поставлено свыше 63% вакцины от гриппа для взрослого населения. При этом получили такую прививку лишь 18,3% населения.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по региону сообщила, что в республике фиксируется рост случаев заболевания внебольничной пневмонией на 2,3% по сравнению с прошлой неделей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил сократить число массовых мероприятий в регионе.