Москва, 27 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москве в центре занятости «Моя карьера» 1 октября пройдет день открытых дверей для людей старшего поколения «50 — новые 35». Пройдёт ярмарка вакансий «Территория карьеры 50+», сообщается на портале мэра столицы.

Kmf40.ru На ярмарке вакансий

Для горожан предпенсионного возраста проведут тренинги, мастер-классы, деловые игры и консультации карьерных экспертов. Состоится выставка творческих работ участников «Акселератора самозанятости».

Отмечается, что москвичи старшего поколения хотят продолжать работать. Для этого в центре разработана специальная программа, которая помогает им быстро трудоустроиться, развить недостающие навыки и обрести уверенность в своих силах.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская служба занятости предлагает безработным горожанам около 400 тысяч рабочих мест.

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