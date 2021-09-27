Москва, 27 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Скорость, которая является самой оптимальной для экономии топлива, назвали эксперты «Российской газеты».

Спидометр

Отмечается, что знание оптимальной скорости для экономии топлива может выручить, когда нужно «дотянуть» до заправки. Однако нужно учитывать, что в реальных условиях крайне трудно поддерживать ровный темп езды.

В условиях города оптимальной будет скорость 75 км/ч. При этом для начала нужно набрать 50 км/ч, а затем следить за тем, чтобы стрелка на тахометре не превышала 1500 об/мин.

Для экономии топлива на трассе нужно держаться крайнего правого ряда и двигаться со скоростью 75−80 км/ч. Причем лучше всего ехать за грузовиком или фурой, чтобы снизить лобовое сопротивление, что также поможет доехать до заправки.

Ранее эксперты посоветовали не тормозить резко перед дорожными ямами, поскольку это приводит к тому, что пружины и амортизаторы сжимаются сильнее обычного, а автомобиль как бы «клюёт носом».

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