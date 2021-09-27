Эксперты рассказали, какая скорость автомобиля считается самой экономичной
Москва, 27 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Скорость, которая является самой оптимальной для экономии топлива, назвали эксперты «Российской газеты».
Отмечается, что знание оптимальной скорости для экономии топлива может выручить, когда нужно «дотянуть» до заправки. Однако нужно учитывать, что в реальных условиях крайне трудно поддерживать ровный темп езды.
В условиях города оптимальной будет скорость 75 км/ч. При этом для начала нужно набрать 50 км/ч, а затем следить за тем, чтобы стрелка на тахометре не превышала 1500 об/мин.
Для экономии топлива на трассе нужно держаться крайнего правого ряда и двигаться со скоростью 75−80 км/ч. Причем лучше всего ехать за грузовиком или фурой, чтобы снизить лобовое сопротивление, что также поможет доехать до заправки.
Ранее эксперты посоветовали не тормозить резко перед дорожными ямами, поскольку это приводит к тому, что пружины и амортизаторы сжимаются сильнее обычного, а автомобиль как бы «клюёт носом».
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