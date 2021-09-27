Москва, 27 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. До 1 октября в Москве принимаются заявки на участие в турнире имени М. В. Ломоносова для школьников, сообщает 27 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

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В 2021 году соревнование будет посвящено памяти математика и педагога Николая Константинова, основавшего турнир. Принять участие в состязании смогут ученики 6−11 классов. Турнир пройдёт 3 октября в онлайн-формате по восьми направлениям-дисциплинам. На выполнение задач даётся пять часов.

Итоги подводятся как по отдельным направлениям, так и по многоборью — по сумме достижений в различных предметах.

Для учеников 11-х классов также будет проведён отдельный заключительный тур весной 2022 года.