София, 27 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Севший на мель у побережья села Каменный Берег (Добричская область Болгарии) сухогруз VERA SU представляет серьезную угрозу для экологической системы Черного моря в целом. Об этом со ссылкой на экспертов Института океанологии в Варне сообщает Болгарское национальное радио» (БНР).

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По официальным данным, местные водолазы уже провели подводный осмотр корабля и обнаружили утечку из его трюмов большого количества азотных удобрений. Кроме того, из-за масштабных пробоин в машинном отделении существует опасность разлива топлива. В интервью журналистам один из водолазов — Найден Недев, констатировал, что судно уже накренилось, и в случае ухудшения погодных условий в регионе может перевернуться.

Напомним, турецкий корабль VERA SU, шедший под панамским флагом с Украины в Варну с грузом азотных удобрений, потерпел аварию у Каменного Берега 20 сентября нынешнего года. В настоящее время снять сухогруз с мели не представляется возможным. Ранее местные власти заявляли, что судно не представляет угрозы для экологии региона.