Сердобск, Пензенская область, 27 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В городе Сердобске Пензенской области произошел хлопок газа. В результате инцидента в двухэтажном доме на улице Ленина пострадали два человека, сообщает 27 сентября ГУ МЧС по региону.

(сс)GDJ Взрыв

«Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв. м вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека: мужчина 1957 года рождения и женщина1954 года рождения», — цитирует ведомство ТАСС.

Спасателям удалось вывести из дома пять жильцов. Ведется проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в многоквартирном жилом доме на улице Магнитогорской взорвался газ. Хлопок произошёл в одной из квартир на пятом этаже. Из пятиэтажного дома эвакуировано 23 человека. Пострадал пожилой мужчина, ему оказывается медицинская помощь.

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