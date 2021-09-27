Анкара, 27 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Украинский военный, воевавший в Донбассе, Михаил Майман пострадал в конфликте в Турции. Он получил серьёзные травмы, включая перелом позвоночника, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine Украинские танки в АТО

По словам парламентария, на Маймана, который скрывается в Турции от уголовной ответственности, напала «турецкая мафия». Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Его жестоко избили, сломали позвоночник. Угрозы жизни нет.

«Но ходить он будет не скоро», — написал Кива.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Кива и Майман подрались в одном из ресторанов Киева. Майман участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а мае 2021 года объявил, что уехал с Украины из-за давления ВСУ.

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