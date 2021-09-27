Ташкент, , 09:22 — REGNUM Миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Узбекистане возглавит исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев. Об этом 27 сентября сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

«Председатель исполкома СНГ Сергей Николаевич Лебедев аккредитован в ЦИК в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Республики Узбекистан», — приводит его слова РИА Новости.

При этом на выборах президента Узбекистана в 2015 и 2016 годах Лебедев также был главой миссии наблюдателей от СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при посольстве Узбекистана в США и Генконсульстве в Нью-Йорке созданы избирательные участки, которые прикреплены к 14-му избирательному округу города Ташкента.