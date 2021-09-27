Москва, 27 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева экстренно госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Об этом 26 сентября вечером сообщило kp.ru со ссылкой на источник.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

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По информации последнего, 62-летней актрисе провели компьютерную томографию и тест на коронавирус, последний показал отрицательный результат.

Также указывается, что в настоящее время Гузеева находится в больничной палате и медики оценивают ее состояние как стабильное. В то же время, отмечается, что у актрисы «сильный стресс» и ей дали успокоительное лекарство. Диагноз телеведущей пока не определен.

Отметим, еще утром 26 сентября Лариса Гузеева выкладывала на своей странице в соцсети Instagram из Крыма, где она проходила косметические процедуры в одной из клиник.