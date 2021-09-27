На Камчатке ликвидировали угрозу возгорания рухнувшего на бок вертолёта
Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. На Камчатке специалисты отряда ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов КГКУ «ЦОД» ликвидировали угрозу возможного возгорания частного вертолёта «Sud-Aviation Gazelle», который 27 сентября при посадке опрокинулся на бок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.
Читайте также: На Камчатке вертолёт «Sud-Aviation Gazelle» совершил жёсткую посадку
Спасатели обработали сорбентом возможные места стечения авиационного керосина.
«Все работы на месте происшествия завершены, спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке частный вертолёт «Sud-Aviation Gazelle» совершил жёсткую посадку днём 27 сентября. На борту в этот момент находился только пилот, который не пострадал.