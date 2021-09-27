Ереван, , 09:20 — REGNUM В Ереване и Степанакерте 26 сентября в память о погибших в Нагорном Карабахе прошли траурные шествия. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в столице Армении акцию организовал оппозиционный блок «Армения». Шествие возглавил лидер объединения, экс-президент Армении Роберт Кочарян. К ним присоединились члены другого оппозиционного блока «Честь имею».

Сообщается, что акция стартовала на площади Гарегина Нжде, а завершилась возле могил погибших в пантеоне «Ераблур». Там прошёл молебен по павшим воинам.

«Наши павшие будут жить вечно в наших сердцах, молитвах, в радостных криках наших детей, в нашем единстве, мощи нашей страны. Мы просим светлые души павших воинов, чтобы они с неба стали заступниками нашей родины», — сказал священник, проводивший молебен.

В Нагорном Карабахе шествие проводили под лозунгом «Арцах живет». Акция стартовала возле церкви Святого Акопа, где по погибшим отслужили панихиду. После этого участники шествия прошли к мемориальному комплексу Степанакерта. Они несли флаг республики длиной 100 м.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.

Читайте ранее в этом сюжете: Миротворцы РФ обеспечили проезд 65 тысяч автомобилей в Карабахе