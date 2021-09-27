Канберра, , 09:20 — REGNUM Австралия делала расчет на то, что Китай может воспринять появление у Канберры в рамках AUKUS новых атомных подводных лодок как угрозу. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Флаг Австралии

«Я считаю, что так и должно быть. Австралия имеет полное право принимать решения в наших суверенных интересах для обеспечения нашей обороны, для работы с нашими партнерами, для создания более стабильного региона, для обеспечения эффективного баланса в интересующем регионе», — казал он в эфире телеканала CBS, отвечая на вопрос о потенциальном принятии Пекином новых австралийских подлодок как угрозы.

В то же время Моррисон отметил, что не видит причин для ответных действий со стороны Пекина. Премьер-министр заверил, что военный конфликт в регионе можно избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.

Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией.