В Австралии назвали свои новые подлодки угрозой для Китая
Канберра, 27 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Австралия делала расчет на то, что Китай может воспринять появление у Канберры в рамках AUKUS новых атомных подводных лодок как угрозу. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
В то же время Моррисон отметил, что не видит причин для ответных действий со стороны Пекина. Премьер-министр заверил, что военный конфликт в регионе можно избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках этого договора Австралия построит атомный подводный флот с применением американских технологий.
Новый формат партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией.