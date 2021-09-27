Челябинск, 27 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Челябинской области за 26 сентября обнаружили 375 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 96 392 заразившегося. Выздоровели 82 044 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается уже 9718 человек. Скончались за сутки от ковида ещё 24 человека.