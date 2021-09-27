Варшава, 27 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В августе текущего года варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена (Польша) обслужил 1 миллион 185 тысяч пассажиров. Это рекордно высокий месячный показатель с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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В сообщении указано, что июне текущего года варшавский аэропорт перевез 639 тысяч пассажиров, в июле этот показатель составил 1 миллион 40 тысяч, а в августе, который оказался рекордным месяцем, 1 миллион 185 тысяч. В последний летний месяц в аэропорту Шопена было более чем на 80% больше пассажиров по сравнению с августом прошлого года и более чем на 500% больше, чем в январе нынешнего года. Всего с начала года польский аэропорт обслужил более 4 миллионов пассажиров.

В пресс-службе также отмечают, что значительную роль в увеличении пассажиропотока играют чартерные рейсы, число которых с начала кризиса было выше среднерыночного.

«В августе чартерными рейсами воспользовались 303 тысячи человек, что показывает, что каждый четвертый пассажир аэропорта имени Шопена выбирал именно такие рейсы. В августе самыми популярными странами для перелетов были Греция, Турция и Испания», — указано в сообщении.