Женщина погибла при пожаре в больнице в Воронежской области
Лиски, Воронежская область, 27 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате пожара в одно из палат Лискинской районной больницы в Лисках Воронежской области в ночь на 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Сообщение о пожаре поступило в 03:34, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в палате на втором этаже. Силами сотрудников больницы был эвакуирован 31 человек.
Всего огонь охватил 15 кв. м, в 02:58 возгорание полностью ликвидировали. На месте пожара обнаружен один погибший — женщина 1939 года рождения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, уточнили в МЧС.