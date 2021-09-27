Уфа, 27 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Максимально сократить количество массовых мероприятий в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве.

Fifa.com Болельщики на стадионе

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«Мы летом много очень хороших мероприятий провели. Давайте займемся нашими рабочими делами, сократим всевозможные форумы, встречи и т.д. Единственное, я прошу провести транспортный форум, так как мы уже пригласили гостей», — подчеркнул глава региона.

По словам министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, в регионе проводятся только официальные соревнования в помещениях без зрителей, за исключением профессиональных клубов и команд, которые отдельными обращениями выходят на оперативный штаб.

По словам министра культуры республики Амины Шафиковой, культурные мероприятия проводятся по гастрольному и календарному плану. При этом посещать учреждения культуры разрешено только лицам с ПЦР-тестами или сертификатом о прививке.