Марсель, Франция, 27 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. «Ланс» одержал победу над «Марселем» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Марселе завершилась со счётом 3:2.

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В составе «Ланса» голы забили нападающий Флорьян Сотока с пенальти, хавбек Пшемыслав Франковски и форвард Уэсли Саид. У «Марселя» дубль оформил полузащитник Димитри Пайет.

На сегодняшний день «Ланс» идёт на втором месте, в активе команды 15 очков. «Марсель занимает третье место с 14 очками.

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