Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В ходе профилактического рейда по ночным клубам Санкт-Петербурга полиция изъяла из незаконного оборота свыше 40 десятилитровых баллонов с так называемым «веселящим газом» и около ста литров контрафактного алкоголя.

DMTrott Баллончики с закисью азота

Как сообщили 27 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверке подверглись 20 ночных заведений, расположенных на самых популярных среди любителей увеселительных заведений улицах — Рубинштейна, Ломоносова и Думской. Рейд проводился силами полиции Центрального района и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД.

Напомним, что «веселящий газ» (закись азота) запрещён к реализации. В Петербурге в предыдущие годы произошло несколько смертельных ДТП с водителями, надышавшимися этого газа перед тем, как сесть за руль.

«По всем фактам нарушений в отношении администраций заведений возбуждены административные дела», — отметили в Главке полиции Петербурга.