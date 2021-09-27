Калуга, 27 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году на фоне пандемии коронавируса отдельные туристические фирмы не смогли отправить в путешествие ни одного туриста. Об этом 27 сентября сообщили в корреспонденту ИА REGNUM в Калугастате.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Туристы

В целом снижение числа туристов, отправленных на отдых турфирмам, в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 49%. По России отправлено туристов на организованный отдых на 39% меньше, по другим странам — на 77%. Общая стоимость приобретенных населением турпакетов уменьшилась на 61%.

Из наиболее популярных в 2020 году у калужан российских регионов Санкт-Петербург посетили на 73% меньше туристов, Крым — на 40%, Краснодарский край — на 37%. Туристский поток в Турцию уменьшился на 63%, на Кипр и в Тунис составил всего 1−3% от уровня 2019 года.

В условиях 2020 года существенно снизилось и количество гостей в гостиницах региона — на 16%, в специализированных средствах размещения — на 49%.