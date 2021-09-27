Кызыл, 27 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Правительство России выделит более 74 млрд рублей на строительство новых школ в регионах в рамках госпрограммы «Развитие образования». Соответствующее распоряжение было утверждено 24 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай Школа в микрорайоне Заимка в Горно-Алтайске

Субсидии по итогам второго отбора проектов получат 34 региона, в том числе шесть субъектов Сибирского федерального округа. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе.

Так, Новосибирская область получит почти 5 млрд рублей, Тува — около 1,7 млрд, Алтайский край — 1,33 млрд, Томская область — 956 млн, Иркутская область — почти 670 млн, Хакасия — 207 млн рублей.

Отмечается, что кроме федеральных средств, регионы сами также потратятся на строительство школ. В результате в 34 регионах планируется построить 128 современных школ и создать 93,7 тыс. дополнительных учебных мест.