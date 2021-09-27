Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В трёх муниципалитетах Свердловской области не удалось подключить отопление ко всем жилым домам, сообщили в региональном департаменте информполитики.

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По информации департамента, в Екатеринбурге тепло ещё не дали 155 домам (из них 45 — в Орджоникидзевском районе), в Верхнем Дуброво — шести домам («из-за долгов за газ»), в Серове — трём домам («из-за продолжающегося ремонта на сетях»). Отопить екатеринбургские дома обещают уже скоро.

В регионе подключили к теплу 100% учебных учреждений, детских садов и интернатов, 99,9% медучреждений, 99,8% учреждений культуры и 99,9% прочих объектов соцсферы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура открыла горячую линию по вопросам отопления в Свердловской области.