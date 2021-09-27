Япония, 27 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Прибытие жениха японской принцессы Мако, 29-летнего Кея Комуро ожидают в Японии 27 сентября. Комуро прибудет из США для подготовки к свадьбе, сообщает Kyodo.

Monadaisuki Принцесса Мако

Подготовку к бракосочетанию принцессы и простолюдина сопровождают публичные споры о финансах. Ожидается, что Комуро и принцесса Мако проведут совместную пресс-конференцию.

Свадьба, по данным издания, ожидается в октябре. Пара переедет в США, где Комуро работает в юридической фирме.

Как сообщало ИА REGNUM, внучка императора Акихито принцесса Мако познакомилась с Комуро, когда училась в университете в Токио. О помолвке пара объявила в 2017 году. В 2018 году они отложили свадьбу, объяснив своё решение нехваткой времени на подготовку церемонии.

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