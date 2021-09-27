Джакарта, 27 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии раскритиковали Вануату за поддержку независимости Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Представители МИД Индонезии заявили, что Вануату выдвинуло ложные, необоснованные обвинения в отношении прав человека, которые, как утверждается, были нарушены в провинции Папуа.

«Вануату пытается произвести впечатление на мир тем, что заботится о правах человека», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители министерства образования стран Юго-Восточной Азии собрались, чтобы обсудить программу продвижения языкового образования в регионе.