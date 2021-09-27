Ташкент, 27 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. По ожиданиям властей, к 2026 году численность населения Узбекистана превысит 38 миллионов человек. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев

«Почти 55 процентов населения страны составляет молодежь, ежегодно на рынок труда выходят не менее 600 тысяч юношей и девушек», — отмечается в документе.

В этих условиях кандидат в президенты страны обещает, что «в ближайшие пять лет мы создадим условия для увеличения объема промышленной продукции в 1,4 раза, производительности труда — не менее чем в 2 раза».

»В отраслях-драйверах на основе принципа «от сырья — до готовой продукции» будет развиваться система промышленных кластеров. В частности, с созданием кластера медной промышленности в следующие пять лет объем производства меди и другой продукции увеличится в 2 раза, появится база для производства продукции на 8 миллиардов долларов», — говорится в программе.

Кандидат в президенты подчеркивает, что на Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических, Бекабадском металлургическом комбинатах в результате реализации ряда крупных проектов будет обеспечен выпуск продукции дополнительно на 10 миллиардов долларов.

«За счет повышения уровня переработки природного газа с 8 до 20 процентов в химической промышленности будет произведено продукции на 2 миллиарда долларов», — подчеркивается в документе.

Указывается, что в республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Ташкентской областях будет создано еще 5 химико — технологических кластеров и реализовано более 40 перспективных проектов общей стоимостью около 7 миллиардов долларов. Также, будут разработаны и осуществлены программы широкого внедрения новейших технологий в отрасли промышленности за счет развития науки.

«В поселке Улугбек в Ташкенте будет организован научный-образовательный кластер химической отрасли. Существенно увеличится объем геологоразведочных работ, в эту сферу станем шире привлекать частных инвесторов и ведущие зарубежные компании. Будут снижены ставки налога на пользование недрами», — говорится, в частности, в документе.