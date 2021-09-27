Калининград, 27 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Российский холдинг «Автотор» рассчитывает начать выпуск электрических моделей автомобилей с газовыми моторами в 2024 году. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Первоначально на одном заряде такие электрокары смогут проехать до 180 км. Однако затем их запас хода может быть увеличен до 400 км.

По словам Горбунова, цены на газовые электромобили будут составлять до 1,5 млн рублей.

«Мы сегодня работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 км», — сообщил он.

Горбунов добавил, что новинки будут выпускаться под марками Kia, Hyundai или BMW. Он отметил, что новый бренд будет иметь меньший успех в отличие от уже знакомых марок. Кроме того, у перечисленных брендов уже создана развитая дилерская сеть.

Напомним, согласно утвержденной правительством концепции по развитию электротранспорта в России до 2030 года, в Калининграде на базе «Автотора» в 2023 году планируется запуск сборки электромобилей KIA и Hyundai.

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