Москва, 27 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Москва представлена в девяти номинациях мирового этапа голосования международного туристического конкурса World Travel Awards, сообщается на портале мэра столицы.

Туристы. Красная Площадь. Москва

В 2021 году Москва представлена в номинациях: «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город» «Лучшая туристская организация» и др.

Итоги престижной премии World Travel Awards подведут в конце 2021 года. Торжественную церемонию награждения планируют провести в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, премия World Travel Awards вручается с 1993 года в более чем 80 номинациях. Москва дважды получала награды мирового этапа.

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