Омск, 27 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. С 29 сентября 2021 года из Омска можно будет улететь в столицу Бурятии — город Улан-Удэ.

Yarregion.ru Самолет

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, регулярный авиарейс будет выполняться по средам и субботам.

Городские власти подчеркнули, что новый рейс субсидируется правительством Омской области и из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, из Дагестана теперь можно добраться до Таджикистана прямым авиарейсом.

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