Открывается регулярный авиарейс из Омска в Улан-Удэ
Омск, 27 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. С 29 сентября 2021 года из Омска можно будет улететь в столицу Бурятии — город Улан-Удэ.
Yarregion.ru
Самолет
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, регулярный авиарейс будет выполняться по средам и субботам.
Городские власти подчеркнули, что новый рейс субсидируется правительством Омской области и из федерального бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, из Дагестана теперь можно добраться до Таджикистана прямым авиарейсом.
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