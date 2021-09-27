Севилья, Испания, 27 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. «Бетис» одержал победу над «Хетафе» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

В составе «Бетиса» дубль оформил нападающий Виллиан Жозе на 14-й и 55-й минутах.

На сегодняшний день «Бетис» занимает седьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 12 очков. «Хетафе» идёт на 20-м месте без набранных очков.

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