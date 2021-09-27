Ташкент, , 09:02 — REGNUM Благодаря усилиям Шавката Мирзиёева в Узбекистане создана эффективная и устойчивая система государственного управления на основе принципа «Государство — для человека». Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате воплощения в жизнь приоритета — государственные органы должны служить народу — повысилась занятость населения, кардинально реформированы сферы науки, образования и воспитания, здравоохранения, культуры и искусства, подняты на новый уровень внимание и забота о представителях старшего поколения, женщинах и молодежи», — говорится в документе.

Отмечается, что реализованы важные программы в сфере государственного и общественного строительства, а также направленные на либерализацию экономики, обеспечение неприкосновенности частной собственности и поддержку предпринимательства.

«Проведена огромная работа по укреплению в республике мира и стабильности, межнационального и межконфессионального согласия, повышению культурно-духовного уровня населения, усилению боевого потенциала вооруженных сил, проведению взаимовыгодной и прагматичной внешней политики», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что обеспечена свободная конвертация валюты (ранее отсутствовала), искоренен принудительный труд, в корне реформирована система «прописки» (в столице не прописывали областных жителей), долгие годы создававшая трудности для населения.

В результате преобразований, отмечается в документе, за последние пять лет в стране повысился уровень жизни людей, рост экономики страны составил 24 процента, промышленности — 34 процента, объем экспорта вырос в 1,5 раза, иностранных инвестиций — в 3 раза. Среднемесячная заработная плата увеличилась в 2,2 раза, говорится, в частности, в документе.