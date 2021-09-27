Москва, , 09:02 — REGNUM Власти Соединённых Штатов намерены в пять раз увеличить число консульских сотрудников при посольстве в Москве. Об этом 27 сентября заявил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

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Он добавил, что в настоящее время от американской стороны в консульском отделе посольства США в России работает только один сотрудник.

«На данный момент в консульском отделе посольства США в России от США есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца, — уточнил он в интервью газете «Известия». — Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня».

Дипломат подчеркнул, что невыдача виз российским гражданам посольством США стала «главной помехой» в работе бизнес-сообщества, поскольку свыше 20 тыс. российских сотрудников американских компаний не могут получить разрешения на въезд в США. При этом, по его словам, посольство России в США легче даёт визы американским гражданам, путешествующим в Россию.

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Напомним, ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что из-за запрета на наём российских граждан для работы в посольстве США американская сторона сталкивает с острой нехваткой персонала в диппредставительствах. По его словам, такого рода запрещение привело к «ухудшению российско-американских отношений и в других областях дипломатического взаимодействия».

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUMа, обострение на дипломатическом уровне между Россией и странами Запада произошло в середине апреля. После введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, за которыми последовала высылка из страны десяти российских дипломатов, МИД РФ объявил о запрете американским диппредставительствам в России нанимать российских граждан и граждан третьих стран на работу.

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