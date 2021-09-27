Нью-Йорк, США, , 09:02 — REGNUM Встречу с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и государственным министром иностранных дел ОАЭ Халифом Шахином аль-Мараром провел вечером 26 сентября на полях Генеральной Асамблеи ООН премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом 27 сентября сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Нафтали Беннет Dovereconomy

«Премьер-министр Нафтали Беннет встретился в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Бахрейна и государственным министром иностранных дел ОАЭ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Беннет в ходе встречи отметил, что израильская сторона намерена во всех областях расширять и укреплять отношения с ОАЭ и Бахрейном, выразив надежду на то, что другие страны региона также присоединятся к мирным соглашениям.

Кроме этого, премьер-министр Израиля подчеркнул, что подписание с ОАЭ и Бахрейном «Авраамовых соглашений», которое произошло год назад, «имеет для Израиля большое значение».

«Мы стабильны, мы верим в эти отношения и хотим максимально расширять и укреплять их», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно, что в районе города Наблуса на Западном берегу Иордана погиб гражданин Палестины.