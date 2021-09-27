В Приангарье пьяный водитель сбил пятерых школьников
Усть-Кут, Иркутская область, 27 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности серьезного ДТП в Усть-Куте, где нетрезвый водитель сбил пятерых подростков.
Установлено, что на одной из улиц города 60-летний водитель Toyota Succeed сбил школьников, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении.
«В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения» — пояснили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой региона по факту происшествия организована проверка соблюдения законодательства в сфере соблюдения ПДД, мер личной безопасности, а также при содержании и эксплуатации улично-дорожной сети города.