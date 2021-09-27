Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Прокуратура Железнодорожного района Ростова-на-Дону начала проверку после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Магнитогорской. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

ИринаШел Взрыв газа

Согласно предварительным данным, около 10:00 мск 25 сентября в одной из квартир на пятом этаже произошёл хлопок газа. В результате повреждена перегородка между квартирами. Пострадал хозяин квартиры.

ИА REGNUM сообщало, что пожилой мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает.