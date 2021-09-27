Учредителя новосибирской компании «ДЖН» отправили под домашний арест
Новосибирск, 27 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Суд изменил меру пресечения учредителю строительной компании «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН) Вадиму В. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.
«Ходатайство руководителя следственной группы по Новосибирску о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого оставлено без удовлетворения. Вадиму В. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на три месяца, (всего с учётом содержания под стражей до четырёх месяцев), то есть до 25 декабря 2021 года», — говорится в официальном сообщении.
Отметим, что Вадим В. был арестован по обвинению в хищении чужого имущества. Компания «ДЖН» строила жилой комплекс «Новомарусино». Недостроенными остались шесть многоквартирных домов. По официальным данным, обманутыми дольщиками признаны более 750 человек. В 2019 году компания признана банкротом.