Новосибирск, 27 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Суд изменил меру пресечения учредителю строительной компании «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН) Вадиму В. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

«Ходатайство руководителя следственной группы по Новосибирску о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого оставлено без удовлетворения. Вадиму В. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на три месяца, (всего с учётом содержания под стражей до четырёх месяцев), то есть до 25 декабря 2021 года», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что Вадим В. был арестован по обвинению в хищении чужого имущества. Компания «ДЖН» строила жилой комплекс «Новомарусино». Недостроенными остались шесть многоквартирных домов. По официальным данным, обманутыми дольщиками признаны более 750 человек. В 2019 году компания признана банкротом.