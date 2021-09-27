Магадан, 27 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Госдолг Магаданской области продолжает стабильно снижаться — к 1 сентября показатель упал до 10,2 млрд рублей, сообщил телеграм-канал «Еду в Магадан».

Пресс-служба правительства Магаданской области Сергей Носов на федеральной автодороге «Колыма»

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В начале 2021 года госдолг области составлял 12 млрд рублей. Специалисты отмечали, что это был самый низкий показатель с 2016 года.

За время губернаторства Владимира Печеного госдолг Колымы вырос с 1,8 млрд рублей до 15,5 млрд рублей к маю 2018 года.

Причинами падения суммы госдолга Колымы при губернаторе Сергее Носове стали реструктуризация части долгов, запрет для муниципалитетов брать в долг у кредитных организаций по ставке выше чем на 1% ставки Центробанка.

Как сообщало ИА REGNUM, в России следует обеспечить повышение уровня зарплат и пенсий. Об этом 10 сентября сообщил экономист Владислав Иноземцев на IV Столыпин-форуме в Москве.