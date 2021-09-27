Лондон, 27 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Арсенал»

В составе «Арсенала» голы забили полузащитник Эмиль Смит и нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака. У «Тоттенхэма» отличились хавбек Сон Хын Мин.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает 10-е место в чемпионате Англии, на счету команды девять очков. «Тоттенхэм» идёт на 11-м месте с девятью очками.