Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Игрок футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов, выступающий на позиции полузащитника, надел капитанскую повязку. Ранее её носил Максим Осипенко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Глебов

«[Сейчас капитан команды] Глебов. Неужели у вас были сомнения по сегодняшнему матчу [с «Ахматом», что он этого достоин?» — ответил на вопрос журналистов исполняющий обязанности главного тренера жёлто-синих Заур Тедеев.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице с шестью очками. В начале сезона 2021/2022 команду покинул Валерий Карпин, возглавивший сборную России. Сменивший его Юрий Сёмин покинул тренерский штаб спустя около месяца работы в клубе.