Уфа, 27 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Предложение по созданию карбонового полигона в Башкирии одобрили на заседании экспертного совета при министерстве науки и высшего образования РФ. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что данный проект подготовили специалисты Евразийского климатического консорциума. В результате проект по созданию в республике карбонового полигона на федеральном уровне был поддержан единогласно.

Отмечается, что данный проект с бюджетом в 702 млн рублей является приоритетным для региона, поскольку наличие такого полигона позволит Башкирии стать одним из лидеров в сфере контроля атмосферного воздуха и занять лидирующие позиции в новой низкоуглеродной экономике.

«В рамках проекта планируется не только мониторинг климатически активных газов и оценка поглощающей способности естественных природных территорий. Главной особенностью проекта является разработка полного цикла технологий улавливания, связывания и подземного хранения СО2», — приводит пресс-служба слова ректора Уфимского нефтяного университета Олега Баулина.

Специалисты команды Башкирии предлагают организовать системную работу по наблюдению парниковых газов на шести территориях, которые расположены в разных климатических зонах и отличаются вариантами использования и типом растительности.

«Проектом предусмотрена широкая научная программа выбранных территориях, включающая разработку и апробирование методов мониторинга парниковых газов, разработку технологий улавливания и депонирования парниковых газов. В планах по карбоновому полигону также большая работа в сфере образования по подготовке высококвалифицированных специалистов для контроля углеродного баланса», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сообщается, что на заседании были утверждены предложения по создании карбоновых полигонов в Башкирии, а также в Воронежской и Томской областях. Срок реализации программ новых участников ― 2022−2023 годы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карбоновые полигоны — это территории, на которых проводится изучение климатически активных газов.