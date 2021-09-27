Варшава, , 08:53 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Polskie Radio прокомментировал итоги переговоров с главой дипломатии России Сергеем Лавровым. Польский министр отметил, что «говорить о пересмотре отношений между сторонами преждевременно».

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По словам Збигнева Рау, встреча дипломатов «фактически оправдала ожидания польской стороны».

»Мы обсудили, как Польша будет осуществляет председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Польша начнет председательство в ОБСЕ 1 января 2022 года, и чтобы эта почти 50-летняя организация, объединяющая более 50 стран, могла функционировать, необходима одна принципиальная вещь: консенсус. Так уж складывается, что Россия принадлежит к тем государствам, от которых зависит получение этого консенсуса и с которым достичь консенсуса сложнее, нежели с другими государствами», — заявил Рау.

Министр добавил, что, несмотря на позитивные для польской стороны итоги переговоров с Сергеем Лавровым, говорить о пересмотре отношений между странами «преждевременно». По его словам, для этого еще предстоит большая работа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед беседой стороны обменялись рукопожатиями. Встреча прошла в закрытом формате.