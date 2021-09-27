Челябинск, 27 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники отдела уголовного розыска поймали гражданина, подозреваемого в кражах крышек от канализационных люков. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

dubrovka.911 Открытый люк

По данным полиции, им оказался гражданин 1986 года рождения, ранее уже судимый за имущественные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет, а суда он ждёт под подпиской о невыезде.

Выяснилось, что крышки подозреваемый сдавал в один из пунктов приёма металлолома. Всего там изъяли 30 единиц похищенного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске участились случаи краж крышек. Мэрия обратилась в полицию.