Лондон, 27 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Для налаживания доставки топлива на британские АЗС, которые опустели из-за ажиотажного спроса на него, власти Великобритании хотят задействовать военнослужащих в качестве водителей бензовозов. Об этом 26 сентября вечером сообщила The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве страны.

Бензовоз

Как указывает издание, в ближайшее время премьер-министр страны Борис Джонсон может решить вопрос подключения военных к разрешению логистического кризиса.

Также отмечается, что эту операцию назвали Escalin и первые военные, у которых есть квалификация водителей большегрузного транспорта, начнут ее в ближайшие дни.

При этом уточняется, что на то, чтобы задействовать в разрешении этого вопроса военных водителей из разных частей Британии, может потребоваться неделя. В то же время, в правительстве страны рассчитывают на то, что к этому момент ажиотажный спрос на топливо может снизиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Великобритании временно вывели топливную промышленность из-под действия антимонопольного законодательства на фоне топливного кризиса.