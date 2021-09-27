Магадан, 27 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. С начала 2021 года почти 900 жителей России завили, что готовы к переезду в Магаданскую область ради работы. Из них 87% — мужчины и 13% — женщины, написали авторы телеграм-канала «Еду в Магадан».

Filmsounds.ru Колыма

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Средняя заработная плата, на которую претендуют заявители — 60 тыс. рублей.

Ради заработка от 55 до 115 тыс. рублей на Колыму готовы перебраться 66% соискателей. От 115 до 175 тыс. рублей готовы получать 22%, на зарплату от 175 до 230 тыс. рублей рассчитывают 6%, столько же на 290 тыс.

При этом те, кто готов переехать на Колыму ради работы, чаще указывают желаемым городом переезда совсем не Магадан. Только треть выбирают для проживания областную столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, к переезду в новые города в Сибири, предложение построить которые ранее озвучил министр обороны России Сергей Шойгу, готова почти половина жителей России.