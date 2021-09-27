Ташкент, , 08:50 — REGNUM При посольстве Узбекистана в США и Генконсульстве в Нью-Йорке созданы избирательные участки, которые прикреплены к 14-му избирательному округу города Ташкента. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Флаг Узбекистана Giorgio Minguzzi

Отмечается, что также формируются участковые избирательные комиссии, в состав которой войдут узбекские дипломаты и проживающие в США сограждане.

Кроме того, определены границы избирательных участков. Так, избирательный участок в Вашингтоне включает 18 штатов США, Канаду, Кубу и Бразилию, а избирательный участок в Нью-Йорке — остальные регионы Соединенных Штатов и другие страны Северной и Южной Америки.

В целях обеспечения конституционных прав граждан, которые по каким-либо причинам не могут участвовать в выборах 24 октября — в день голосования, создается возможность для досрочного голосования в восьми местах компактного проживания соотечественников.

Так, мобильные избирательные участки будут открыты в Сан-Франциско, в Бруклине (Нью-Йорк), Орландо, в Чикаго, Пейксвилле, Стерлинге, Филадельфии и в Питтсбурге.