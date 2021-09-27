Барнаул, 27 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 27 сентября прививки получили 683 159 человек из более двух миллионов жителей. С 24 сентября прирост вакцинированных составил 5183. Такие данные приводит оперштаб.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 40 025 жителей региона получили первую прививку — 1028 за минувшие выходные дни (25−26 сентября 2021 года). Число полностью привитых граждан составляет 638 788 человек (+5844 с 24 сентября).

Также известно о 4346 ревакцинированных (+367 за выходные дни, 25−26 сентября 2021 года).

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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