Шаля , Свердловская область, 27 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Шале (Свердловская область) завышают цены на бензин, обнаружили в региональном управлении ФАС. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Выяснилось, что ООО «Шалинское строительное управление» необоснованно увеличило стоимость бензина и даже установило разную стоимость топлива в зависимости от способа оплаты (жители заявляли, что при оплате безналичным расчётом бензин выходит дороже).

ФАС выявило, что повышение не было обоснованным. Организацию предупредили о необходимости снизить цены на АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо. После этого АИ-92 подешевел на 1,10 рубля, АИ-95 — на 50 копеек, дизельное топливо — на полтора рубля. Роспотребнадзор проверяет, в связи с чем цены на бензин различаются в зависимости от стоимости оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС обратило внимание на рост цен на бензин в Югре.

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