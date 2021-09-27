Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В России с 2022 года начнётся верификация климатических проектов по отечественным стандартам, разработанным на основе международных, система которых сформирована и позволит присваивать статус углеродным проектам, об этом на совещании на Сахалине заявил 27 сентября министр экономического развития России Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минэкономразвития.

Permkrai.ru Максим Решетников

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На Сахалине проводится эксперимент по углеродному регулированию. Островной регион первым в России должен достигнуть к 2025 году углеродной нейтральности.

«Мы намерены добиться баланса выбросов и поглощения парниковых газов и для этого реализуем программы по газификации, развитию альтернативной энергетики и «чистого» транспорта, энергоэффективности и устойчивому управлению лесами. Полученный на Сахалине опыт впоследствии будет распространен на всю страну», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Решетников 27 сентября прибыл на Сахалин.