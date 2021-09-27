Глава МИД ФРГ Маас получил прямой мандат в бундестаге
Берлин, 27 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (СДПГ) обошёл министра экономики и энергетики, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Петера Альтмайера в округе Саарлуи и получил прямой мандат в бундестаге. Об этом сообщает Spiegel.
Отмечается, что Маас заручился поддержкой 36,7% избирателей, тогда как Альтмайер набрал 28% голосов.
Это была единственная общенациональная дуэль за мандат в бундестаг между двумя главами федеральных ведомств, пишет газета.
Как сообщало ИА REGNUM, в новый состав бундестага по итогам выборов, которые состоялись в Германии 26 сентября, прошли шесть партий. В парламенте нового созыва число депутатов будет составлять 735 человек вместо 709 в предыдущем созыве.
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