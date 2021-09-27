Москва, 27 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Компания Kia представила на российском авторынке рестайлинговый седан Cerato. Об этом сообщается на сайте компании.

Kia Kia Cerato

Обновленный Cerato отличается новым дизайном экстерьера. Модель получила фирменный телематический комплекс Kia Connect и новый логотип марки.

Начальная версия новинки, которая стоит 1 394 900 рублей, оснащается атмосферным мотором объёмом 1,6 л мощностью 128 л. с. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом».

Максимальная комплектация идет с 150-сильным агрегатом Nu 2.0 MPI, который получил в качестве трансмиссии 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Такая версия будет продаваться за 1 829 900 рублей.

Напомним, выпускается обновленный Kia Cerato, представленный в апреле текущего года, на предприятии «Автотор» в Калининграде.

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