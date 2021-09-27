В России появился обновлённый Kia Cerato
Москва, 27 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Компания Kia представила на российском авторынке рестайлинговый седан Cerato. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновленный Cerato отличается новым дизайном экстерьера. Модель получила фирменный телематический комплекс Kia Connect и новый логотип марки.
Начальная версия новинки, которая стоит 1 394 900 рублей, оснащается атмосферным мотором объёмом 1,6 л мощностью 128 л. с. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом».
Максимальная комплектация идет с 150-сильным агрегатом Nu 2.0 MPI, который получил в качестве трансмиссии 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Такая версия будет продаваться за 1 829 900 рублей.
Напомним, выпускается обновленный Kia Cerato, представленный в апреле текущего года, на предприятии «Автотор» в Калининграде.
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